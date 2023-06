Inter, la squadra rientrata a Milano: è l'ora del primo pesante addio

11 giugno 2023 a

L'Inter è tornata a Milano dopo la sconfitta nella finalissima di Champions con il Manchester City. Il rientro è stato amaro per i nerazzurri che avevano accarezzato il sogno di riportare la coppa in Italia a 13 anni esatti dal trionfo del triplete. Questa volta però il triplete l'ha fatto proprio il Manchester City di Guardiola.

L’Inter è rientrata in Italia alle prime luci del mattino. Il volo proveniente da Istanbul è atterrato all’aeroporto di Malpensa, con i giocatori e lo staff tecnico e dirigenziale che è sceso tra un misto di delusione e orgoglio. Dalle immagini mostrate in tv in particolare da segnalare il saluto quasi commosso di Milan Skriniar ai suoi compagni e ai dirigenti Beppe Marotta e Alessandro Antonello, per il difensore slovacco l’avventura in nerazzurro si chiude qui.

Nelle prossime settimane sarà formalizzato il suo passaggio al Paris Saint-Germain a parametro zero. Intanto dai suoi profilo social, l’Inter con grande sportività sottolinea che "è stata una grande serata di calcio, complimenti al Manchester City per la vittoria e l’ennesimo applauso ai nostri tifosi per lo straordinario supporto in una stagione lunghissima". Adesso via al calciomercato in entrata e in uscita per disegnare la nuova squadra da consegnare a Simone Inzaghi per la prossima stagione.