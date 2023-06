Conor McGregor, accusato di stupro: "Costretta al se*** orale", chi è la vittima

16 giugno 2023 a

Conor McGregor nella bufera: l'ex campione di arti marziali miste prima ha aggredito, mandandola all'ospedale, la mascotte Burnie dei Miami Heat e poi è stato accusato di aver violentato una donna nei bagni dello stadio Kaseya Center durante le Nba Finals fra i Miami Heat e i Denver Nuggets. Il lottatore, però, ha negato le accuse. Mentre i Miami Heat, padroni di casa della partita, hanno dichiarato: "Siamo a conoscenza delle accuse e stiamo conducendo un'indagine".

La donna che accusa McGregor avrebbe incontrato l'ex lottatore mentre stavano uscendo dal palazzetto, stando a quanto riportato dal Daily Mail. Poi, un addetto alla sicurezza dell'ex campione avrebbe detto alla donna che il lottatore chiedeva di lei in bagno. Una volta arrivata al bagno, la presunta vittima ha riferito che Conor McGregor l'avrebbe costretta a fargli del sesso orale, poi l'avrebbe baciata con la forza, cercando di concludere l'atto sessuale. A quel punto, però, la donna sarebbe riuscita a scappare.

Già prima di questo presunto episodio, l'ex lottatore era finito al centro delle polemiche per il pugno alla mascotte. Pare, in realtà, che un finto scontro fosse in programma per pubblicizzare uno spray antidolorifico di sua produzione. Uno spray che in effetti ha spruzzato contro la mascotte dopo averla presa a pugni. Il lottatore, però, non è riuscito a contenersi e ha buttato a terra Burnie con un doppio destro. Alla fine un gruppo di persone ha aiutato la mascotte, che avrebbe addirittura perso i sensi dopo l'aggressione.