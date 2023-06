Marc Marquez, "il dito medio". Ripreso così: terremoto nel Motomondiale

17 giugno 2023 a

E' un Marc Marquez sempre più "mina vagante" della MotoGp quello che ha dato spettacolo, a suo modo, anche nelle prove del Gp di Germania al Sachsenring. Lo spagnolo della Honda, ex rivale di Valentino Rossi ancora alla ricerca, a 30 anni, del nono Motomondiale in carriera dopo 2 anni funestati da gravissimi problemi di salute e un 2023 alterno, è stato protagonista nelle fasi finali delle P2 di un nuovo scontro, stavolta con Johan Zarco.

Marquez dopo una chiusura di avantreno ha falciato la Ducati Pramac del francese, che stava uscendo a velocità ridotta dai box. "Alla prima curva è molto facile fare quell'errore in qualifica e io l'ho fatto - dice Marquez a Sky subito dopo le prove -, ma se c'è qualcuno che può evitarlo è Zarco, che deve stare attento in quel punto perché lì sa che possono arrivare velocemente i piloti. Io non posso evitarlo, è Zarco che può evitarlo".

"Io l'ho guardato, ma arrivavano le moto ed era pericoloso avvicinarsi a lui, ho visto che era seduto ed era cosciente, ma io come posso aiutarlo? Dopo nel paddock sono andato a vedere come stava e per fortuna sta bene", ha poi spiegato Marc, spiegando il motivo per cui non si è subito fermato per sincerarsi delle condizioni del collega.

Uscito poi in ghiaia per 3 volte in quindici minuti, Marquez si è sfogato brutalmente contro la propria Honda, esibendo un clamoroso dito medio ripreso dalla telecamera a bordo. "Il dito fatto alla moto che significa? Stiamo facendo fatica. Il dito era per la situazione. Mi aspettavo di fare fatica, qui al Sachsenring se non hai grip è un problema, ma adesso dobbiamo vedere che soluzione trovare per domani perché sul giro secco facciamo fatica".