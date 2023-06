Lukaku spezza il patto con gli sceicchi, ribaltone all'Inter: perché cambia tutto

20 giugno 2023 a

a

a

Romelu Lukaku vede solo l’Inter per la prossima stagione. Il centravanti belga farà tutto ciò che è in suo potere per rimanere a Milano e ha già fatto saltare il “patto” tra il Chelsea e gli arabi, che in questa estate di spese folli stanno per acquistare un intero “pacchetto” dal club londinese. Koulibaly, Ziyech, Mendy e Aubameyang sono in procinto di accettare le ricche offerte degli sceicchi, mentre Lukaku vuole solo l’Inter.

"Dateci subito Barella". Inter, stavolta è finita davvero: chi arriva al suo posto

Non è un caso che così tanti calciatori del Chelsea stiano per andare in Arabia Saudita: il fondo Pif è azionista di maggioranza delle squadre saudite ed è anche investitore di un fondo che è tra i proprietari del club londinese. Quest’ultimo ha bisogno di un centinaio di milioni da recuperare dal calciomercato ed ecco che la soluzione è stata magicamente offerta dagli sceicchi. Lukaku ha però rovinato i piani del Chelsea e intende trattare personalmente con il club per strappare un altro prestito vantaggioso.

Inter, un nome pazzesco per la difesa: chi può arrivare subito

L’Inter resta alla finestra e spera di ricevere un altro regalo da parte del belga, che nell’ultima parte di stagione è stato fondamentale, nonostante la prestazione sfortunata in finale di Champions. A 30 anni Lukaku non ha alcuna intenzione di lasciare l’Inter, anzi non ha per nulla gradito il primo rifiuto del Chelsea alla proposta dei nerazzurri di rinnovare il prestito.