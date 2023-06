N'Dicka spacca il mercato, perché la Roma ha fatto bingo

M.B. 22 giugno 2023 a

a

a

La Roma chiude un altro grande colpo a parametro zero: è ufficiale l’arrivo di Evan N’Dicka (23) in giallorosso con un contratto a lungo termine fino al 2028; il difensore francese arriva da una stagione eccellente al Francoforte. In uscita invece c’è Justin Kluivert (24), che dopo il prestito al Valencia andrà a titolo definitivo al Bournemouth in Inghilterra. I capitolini incasseranno attorno agli 11 milioni più bonus per la vendita dell’olandese. Carles Pèrez (25), invece, verrà riscattato dal Celta Vigo, reduce da una stagione positiva. Dopo aver dato il benvenuto al nuovo allenatore, il Napoli inizia a muoversi per un nuovo trequartista, vista la probabile partenza di Piotr Zielinski (29) in direzione Lazio. Il nome più importante è il giovane Gabri Veiga (21) del Celta Vigo, autore di 11 gol. Occhio al prezzo: il talento spagnolo costerebbe 40 milioni.

L’Empoli ha rinnovato il contratto di mister Paolo Zanetti fino al 2025, con opzione per un altro anno. I toscani ora dovranno decidere cosa fare dei loro talenti, dal terzino sinistro Fabiano Parisi (22, piace molto a Napoli e Juventus), al centrocampista Jacopo Fazzini (19, sempre Juve perla Next Gen), mentre Tommaso Baldanzi (20), fresco di candidatura al Golden Boy 2023, suscita interesse anche all’estero.

"A 80 milioni si può valutare?": Rafa Leao terremota il Milan, occhio alla foto | Guarda

L’Udinese ha contattato il Pisa per Lorenzo Lucca (22), la punta è reduce da una stagione in prestito all’Ajax dove non ha particolarmente brillato e potrebbe trovare riscatto proprio in bianconero. I friulani a loro volta rischiano di perdere Roberto Pereyra (32), in scadenza il prossimo 30 giugno e corteggiato da Torino, Lazio e dai turchi del Trab zonspor. Angèl Di Maria (35) si svincolerà dalla Juventus per tornare al Benfica, la squadra con cui nel 2007 sbarcò in europa perla prima volta, assieme a lui potrebbe andare in Portogallo Rogèrio (25) del Sassuolo.