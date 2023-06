Juve, colpaccio brasiliano? Un'ala destra per spaccare il campionato: ecco il nome

21 giugno 2023 a

L’ex Barcellona Malcom finisce nel mirino della Juventus. I bianconeri vogliono fare sul serio per l’attaccante brasiliano, attualmente allo Zenit San Pietroburgo, ma le richieste sono di almeno 35-40 milioni di euro e dunque fuori portata. Mentre il calciatore è impegnato in questi giorni nelle amichevoli internazionali con la Seleção, c'è chi ha già iniziato a fare il suo nome in sede di mercato.

Reduce da una stagione molto prolifica da 26 gol e 9 assist, l’ala destra e nei pensieri della Vecchia Signora. Addirittura, i bianconeri avrebbero già contattato in segreto il club russo, con la promessa di riaggiornarsi nei prossimi giorni con una proposta formale di offerta.

Il retroscena 2018: era fatta con la Roma, poi l’offerta Barcellona

Su Malcom c'è un retroscena particolare datato 2018, che ha coinvolto già il suo nome nell'ambito del calcio italiano. In quell'anno, infatti, l'ala brasiliana — al tempo del Bordeaux — fu praticamente acquistata dalla Roma, che lo annunciò ufficialmente con la promessa che l'operazione sarebbe stata "ratificata in seguito al completamento delle visite mediche". Intanto, però, al Bordeaux arrivò un'offerta di 41 milioni dal Barcellona: era superiore di 9 milioni rispetto a quella della Roma. Così, in 24 ore fu ribaltato l'acquisto ufficioso dei giallorossi e Malcom si trasferì al Barcellona, dove rimase un solo anno.