Sandro Tonali, la rivelazione choc: "Vai via", le lacrime al telefono

24 giugno 2023 a

Un vero e proprio retroscea che cambia radicalmente il quadro dell'affare-Tonali. A quanto pare secondo quanto racconta Repubblica, "Sandrino" avrebbe accettato di restare al Milan, ma sarebbe stata la società a spingerlo verso il Newcastle. A quanto pare dopo la comunicazione da parte dei piani alti del Milan dell'offerta del Newcastle, Tonali sarebbe scoppiato in lacrime. Un pianto che spiega e svela la volontà del giocatore di legarsi a vita al Milan.

Ma a quanto pare le esigenze di cassa hanno avuto la meglio. E in questo quadro va sottolineata la telefonata di Moncada a Tonali nella quale il manager rossonero avrebbe di fatto intimato a Tonali di lasciare il Milan.

Monacada avrebbe poi parlato di alcuni scenari in caso di rifiuto da parte di Tonali. Scenari che prevedevano l'impossibilità di rinegoziare il contratto con il Milan fino a scandenza, 2027. Una condizione diversa rispetto a quella prevista ad esempio per giocatori come Leao. Insomma Tonali si sarebbe ritrovato col contratto bloccato e congelato per i prossimi 4 anni indipendentemente dalle sue prestazioni. E su questo punto il giocatore avrebbe scelto di accettare la proposta della società e dunque di far le valigie per l'Inghilterra.