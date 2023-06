Osimhen, addio Napoli? De Laurentiis alle strette: quanto offre il Psg

24 giugno 2023 a

Mentre tutti i top club europei si danno battaglia per assicurarsi le prestazioni di Kim, che di fatto è già un ex calciatore del Napoli alla luce della clausola rescissoria per l’estero da 50-60 milioni di euro, c’è da fare chiarezza sulla situazione di Victor Osimhen. Il presidente Aurelio De Laurentiis lo considera incedibile, a meno che non arrivi una offerta “irrinunciabile per la salute del club”, come ha lui stesso dichiarato in occasione della presentazione di Rudi Garcia.

Il Psg sembra essere il club più interessato all’attaccante nigeriano, ma in corsa ci sarebbe anche il Chelsea. C’è però distanza tra la valutazione di francesi e inglesi e quella di De Laurentiis, che non è intenzionato a cedere Osimhen per meno di 150 milioni. Sia Psg che Chelsea lo valutano però al massimo 120 milioni, che è comunque una cifra impressionante. Non è detto che il Napoli alla lunga possa accettarla, soprattutto se le trattative per il rinnovo non dovessero andare a buon fine.

Il primo confronto tra De Laurentiis e l’agente di Osimhen non ha portato buone notizie per il club campione d’Italia. Anzi, c’è parecchia distanza tra domanda e offerta: il presidente ha proposto 6 milioni più bonus rispetto ai 4,5 attuali, mentre l’agente ha chiesto circa 9 milioni. Le parti si rivedranno nei prossimi giorni, dopo attente riflessioni: di certo De Laurentiis ha tutto l’interesse a rinnovare il contratto del nigeriano, che è in scadenza nel 2025.