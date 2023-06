Milan, un indizio pesantissimo: ecco il nuovo bomber, i tifosi impazziscono

26 giugno 2023 a

Perso Marcus Thruram, il Milan torna su un vecchio pallino: Mauro Icardi. A 30 anni, l’attaccante è ancora nel pieno della sua carriera. Soprattutto è una garanzia alla voce gol: Mauro Icardi, rilanciatosi in Turchia con i suoi 22 gol e 7 assist nell'ultima stagione vissuta con la maglia del Galatasaray, è tornato nel mirino del Milan che è sempre a caccia di un attaccante da affiancare a Olivier Giroud. Il suo prestito con la formazione di Istanbul è in scadenza a fine mese e, quasi certamente, farà ritorno a Parigi dove, però, non vedono l'ora di liberarsi di lui. Per questo il Psg si accontenterebbe di un'offerta tra i 15 e i 20 milioni, assolutamente molto abbordabile e sicuramente non preoccupante a differenza dell'ingaggio da 7 milioni annui.

L’indizio social di Wanda Nara che scatena la fantasia

Nel frattempo, su Instagram, l'amore per Milano fa capolino sul profilo di Wanda, con foto in posa davanti al Duomo, la scritta Milàn e una clessidra. A Istanbul, Icardi e Wanda si sono trovati bene e il Galatasaray sta facendo di tutto per trattano, affannandosi da giorni alla ricerca di uno sponsor che, di fatto, finanzi l'acquisto di Maurito. Tornare nel calcio che conta, però, e nella città che ama, potrebbe convincere Icardi a scegliere Milano e il Milan.

Il passaporto italiano utile per le liste Uefa

Milan con cui si era sbilanciato, nei giorni delle semifinali di Champions, con un post a tinte rossonere che i suoi ex tifosi non avevano gradito affatto. Conta, invece, molto il dettaglio numero due: Maurito ha passaporto italiano e, soprattutto, viene buono per le liste Uefa, avendo, come recita la norma, "giocato in una squadra italiana per almeno tre anni tra i 15 e i 21". Le squadre in questione, dopo la Masia del Barcellona, sono state Sampdoria e Inter (a partire dal 2011).

Milan, clausola più alta per Guler

Intanto per Arda Guler il Milan fa sul serio. Dopo l'inserimento di Real Madrid e Barcellona, il tentativo è quello di uno sforzo supplementare per superare la concorrenza spagnola. In Turchia è Fanatik a spiegare come per il giovanissimo trequartista del Fenerbahce i rossoneri siano disposti a mettere sul piatto 22 milioni di euro, più della cifra prevista (17,5 milioni) come clausola rescissoria.