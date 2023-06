Francesco Totti, 6 milioni di debiti: altra mazzata dopo Ilary Blasi

27 giugno 2023 a

a

a

Un periodo tormentato, per Francesco Totti. Non solo per il rocambolesco divorzio da Ilary Blasi e tutto quel che sta comportando. Ma anche, come spiega affaritaliani.it, perché la sua Numberten srl, società di cui è socio al 100%, versa in difficili condizioni economiche.

Il Pupone, dal 2006, ha concentrato tutti i suoi economici nella Numberten. Ma il bilancio del 2022 si è chiuso con un utile di soli 73mila euro, comunque in crescita rispetto ai 3mila euro dell'anno precedente. Totti ha scelto di accantonare l'intero profitto, insomma non ha incassato neppure un euro di dividendo: il suo patrimonio netto sale così a 7,1 milioni di euro, 3 milioni in riserve e 3,8 milioni di utili portati a frutto dalla rivalutazione degli immobili fatta nel 2008.

Certo, l'ex capitano della Roma non piange certo miseria, ma la Numberten non macina profitti. Il nome della società non è altro che la traduzione in inglese del numero 10 che ha sempre portato sulla maglia; in pancia al gruppo immobili per 3,5 milioni e altre partecipazioni finanziarie, tra cui Immobiliare Acilia, Immobiliare Dieci, Longarina e Immobiliare Ten. Ma la cassaforte di Totti, aggiunge affaritaliani.it, ha debiti per circa 6 milioni di euro, 2,1 dei quali verso l'azionista. Il presidente della società è Riccardo Totti mentre in consiglio siede Fiorella, la madre.

"Bastian è sparito". Ilary Blasi già in crisi? Il sospetto indicibile

Infine, un capitolo sulle partecipate: Immobiliare Acilia nel 2022 ha guadagnato 6mila euro, Immobiliare Dieci è in passivo per quasi 900mila euro, Longarina è in attivo per 26mila euro mentre Immobiliare Ten ha perso 5mila euro. Il saldo è dunque decisamente negativo: tra controllante e controllate, il rosso è di oltre 800mila euro. Soldoni, anche per Francesco Totti.