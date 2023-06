Ilary Blasi, "Bastian è sparito": spunta un sospetto indicibile

22 giugno 2023 a

Che fine ha fatto Bastian Muller? La domanda se la pongono i tanti fan di Ilary Blasi a cui l'assenza del nuovo compagno tedesco non passa inosservata. Da giorni l'imprenditore non appare più sulle storie social della conduttrice. È infatti ormai da diverse settimane che Bastian Muller non compare più nelle storie o nei post della compagna. D'altronde la conduttrice ha sempre aggiornato le proprie pagine senza mai nascondere la presenza della nuova fiamma: prima il video del compleanno del compagno, poi qualche scatto di coppia. Oggi invece nulla.

In ogni caso i fan dell'ex moglie di Francesco Totti non temono alcuna crisi o, peggio, una nuova separazione. L'imprenditore tedesco infatti è sempre molto riservato. La situazione è comunque delicata viste le pratiche del divorzio ancora in corso e la faida tra Rolex e ville degli ormai ex coniugi Totti-Blasi.

Ma non solo, perché la conduttrice starebbe mantenendo il massimo riserbo per preservare la privacy dei figli. Soprattutto delle figlie Chanel e Isabel che sono ancora minorenni ed esporle più del dovuto potrebbe essere dannoso. Lo stesso Totti non avrebbe reagito bene di fronte alle foto scattate e che vedevano Bastian e Isabel insieme al parco.