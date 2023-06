Ilary Blasi, il video rubato: "Non me ne frega un ca***!", sbrocca con la truccatrice in camerino

20 giugno 2023 a

Un pepatissimo dietro le quinte dell'ultima puntata de L'Isola dei famosi, il reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5 e che ha celebrato la sua ultima puntata di quest'edizione proprio ieri, nella serata di lunedì 19 giugno. E il dietro le quinte ha come protagonista proprio lei, Ilary Blasi, la padrona di casa.

Nella puntata che ha segnato la vittoria di Marco Mazzoli, l'ex di Francesco Totti si è presentata in video bellissima, perfetta, elegante e seducente. Ma è stata proprio lei a voler mostrare un dietro le quinte che la mostra mentre ha un acceso dibattito con una delle truccatrici.

Le immagini sono proprio della truccatrice di Ilary, che rilanciando il tutto sulle stories di Instagram commenta: "Noi in camerino ci rifiutiamo di preparare Ilary Blasi". Dunque nelle immagini ecco la truccatrice e la parrucchiera intente a scattarsi un selfie e, in sottofondo, ecco la voce di Ilary Blasi, la quale urla: "Ma me la fai la base o no?". Le due da par loro dicono alla Blasi di aspettare, proprio perché stanno facendo un video. E la conduttrice sbotta: "A me non me ne frega un ca***!", urla.

A quel punto truccatrice e parrucchiera ignorano Ilary Blasi, ridacchaino e si scattano altre foto. Così le urla di Ilary Blasi aumentano in termini di decibel ed intensità, fino a quando le due desistono dal loro "piano" per andare ad occuparsi del look della conduttrice. Un siparietto, ovviamente ironico, poi rilanciato dalla stessa Ilary Blasi tra le sue stories sempre e rigorosamente su Instagram.