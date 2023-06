Juve smantellata, conferme pesanti: "Se non arriva Mbappè, prendiamo Vlahovic"

29 giugno 2023 a

a

a

Il Real Madrid adesso mette gli occhi su Dusan Vlahovic. E per la Juve questa non è una buona notizia. A questo punto l'attacco bianconero rischia grosso. È vero, le prestazioni di Vlahovic negli ultimi tempi sono state davvero deludenti, ma resta un punto fermo dell'attacco dei bianconeri. E la sua partenza imporrebbe alla Juve di intervenire in modo pesante, dopo l'affare Weah sul mercato. Vlahovic adesso sarebbe nel mirino del Real Madrid.

L'attaccante potrebbe arrivare a Madrid nel caso in cui non dovesse chiudersi l'affare Mbappè. E le voci su una partenza imminente di Vlahovic si rincorrono in modo consistente e allarmano non poco i tifosi che devono fare i conti anche su voci impazzite di una possibile partenza anche di Chiesa. La sua partenza però appare davvero improbabile, ma l'addio di Vlahovic appare sempre più in dirittura d'arrivo.

Juve, "salta Allegri e arriva Zidane": clamoroso, la mano dietro al "golpe"

La Juventus dovrà poi attendere le eventuali sanzioni della Uefa per la Conference del prossimo anno che cambierebbero ulteriormente il quadro del mercato bianconero. Insomma a questo punto la sensazione è che il nucleo centrale della squadra possa essere smantellato magari per una rifondazione completa che possa rilanciare le ambizioni e soprattutto la competitività della squadra di Allegri.