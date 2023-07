Lukaku, "o la va o la spacca". Offerta al Chelsea: Inter, un altro capolavoro?

03 luglio 2023 a

Per Romelu Lukaku, l’Inter ha intenzione di fare sul serio. L’offerta è pronta, sul tavolo, e verrà formalizzata in settimana secondo Sportmediaset. L'Inter, che il 13 luglio tornerà al lavoro in vista della prossima stagione, non può più aspettare e vuole risolvere quanto prima la questione Lukaku, tornato al Chelsea per fine prestito. Cinque milioni di prestito oneroso e 30 milioni di euro al massimo per il diritto di riscatto: questa la proposta del club nerazzurro ai Blues, dopo il 'no' al rinnovo del prestito ricevuto dal d.s. Piero Ausilio in occasione del suo recente blitz a Londra. Il club inglese prende in considerazione al momento soltanto la cessione definitiva con una base di partenza di almeno 40 milioni di euro. Ci vorrà insomma del tempo.

Intanto Lukaku, dopo aver rifiutato l'offerta monstre di 58 milioni all'anno dall'Al Hilal e non aver mai preso in considerazione l'ipotesi Milan, si allena in Sardegna in attesa di novità sul suo futuro. L’Inter vuole spingere per lui, aspettando prima i 18 milioni della cessione di Brozovic all'Al Nassr (ufficiale) e la proposta formale del Manchester United per Onana, per cui l'Inter chiede almeno 60 milioni di euro. Poi, una volta messe a punto le cessioni, la dirigenza nerazzurra metterà in atto l'assalto definitivo per Frattesi: la concorrenza è tanta e pericolosa, soprattutto quella della Roma che è proprietaria di una parte del cartellino del centrocampista del Sassuolo e vanta il 30% sulla rivendita, quindi uno sconto sul prezzo da pagare ai neroverdi, almeno 40 milioni di euro.