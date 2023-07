Milan, la risposta dopo il disastro-Frattesi: doppio colpo, chi arriva

05 luglio 2023 a

Perso Davide Frattesi, nonostante il pranzo in programma martedì con il dirigente Carnevali del Sassuolo, il Milan si consola con due colpi in arrivo: se Luka Romero è atteso in Italia oggi, mercoledì 5 luglio, e domani svolgerà le visite mediche, con l’Az la trattativa è avanzata per Tijjani Reijnders, ma c'è ancora distanza con le richieste dell'AZ Alkmaar. Come riporta il De Telegraaf, il giocatore ha già raggiunto un accordo con i rossoneri, mentre prosegue a ritmi serrati la trattativa tra i due club. La conferma arriva anche dal padre del centrocampista: "I club stanno parlando tra loro". La prima offerta milanista è stata di 19 milioni di euro più bonus, mentre l'Az Alkmaar ne chiede 25. La differenza è assolutamente colmabile e dunque la trattativa va avanti senza sosta.

Con Musah (Valencia) c’è l’accordo, ballano 5-7 milioni

I rossoneri intanto hanno avviato la trattativa con il Valencia per il 20enne Musah (con cui c'è già un accordo). Il Diavolo ha già in mano il sì del centrocampista americano, che ha anche il passaporto italiano e dunque è comunitario, mentre deve ancora trovare l'intesa con la società spagnola che chiede 25 milioni di euro (il Milan ha proposto anche in questo caso una cifra tra i 18 e i 20 milioni). Il primo tassello (Loftus-Cheek) della rivoluzione a centrocampo del Milan è già arrivato, ora in via Aldo Rossi si lavora per gli altri due colpi.

Si lavora anche per Chukwueze e Pulisic

Gli altri due giocatori in ballo sono Samuel Chukwueze (anche con l’esterno del Villarrela c'è già un’intesa) e Christian Pulisic. Sul giocatore del Chelsea si fa leva sulla sua volontà, dopo aver rifiutato la proposta del Lione. Discussioni in atto anche per Morata. Niente da fare invece per Arda Güler che ha scelto il Real Madrid.