Lukaku, schiaffo all'Inter del Chelsea: clamoroso, sul belga piomba la Juve

Romelu Lukaku farà di tutto per rimanere all’Inter. Rispetto allo scorso anno, però, il Chelsea non intende fare sconti: d’altronde i Blues lo avevano praticamente regalato ai nerazzurri per un’intera stagione, è ovvio che adesso vogliono monetizzare la sua partenza. Dopo aver messo a segno il colpo Frattesi per bilanciare immediatamente l’addio di Brozovic, l’Inter sta per cedere anche Onana.

La trattativa con il Manchester United è in dirittura d’arrivo: nelle casse dei nerazzurri dovrebbero entrare 55 milioni, bonus compresi. Una plusvalenza enorme, considerando che il portiere era stato preso a parametro zero soltanto un anno fa. Beppe Marotta è adesso concentrato sul da farsi per riportare Lukaku alla Pinetina: l’offerta di un prestito oneroso con obbligo di riscatto a circa 30 milioni non è però piaciuta al Chelsea. D’altronde nell’estate 2021 i Blues lo avevano pagato oltre 110 milioni ed è naturale che adesso vogliano attutire i danni a bilancio.

La richiesta da parte dei londinesi è di 45 milioni. La distanza tra domanda e offerta è quindi ancora importante, ma la volontà di Lukaku può fare ancora la differenza, così come quella dell’Inter di riaverlo in squadra. Stando alle ultime indiscrezioni, alla finestra si sarebbe però affacciata anche la Juventus, che sarebbe interessata al belga in caso di partenza di Vlahovic. Sullo sfondo resta sempre la pista che conduce all’Arabia Saudita, che per il Chelsea sembra più che altro un porto sicuro per incassare milioni di euro.