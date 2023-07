Inter, capolavoro-Onana: va allo United? Tre colpi pazzeschi: chi arriva

08 luglio 2023 a

Il tesoretto ricavato da André Onana? Sufficiente, nelle mani di Beppe Marotta e Piero Ausilio, per blindare porta e attacco della prossima Inter. Si delinea un capolavoro di mercato al cubo in casa nerazzurra. Le indiscrezioni riferiscono di una trattativa ormai in chiusura con il Manchester United, pronto a offrire per il portiere camerunense (arrivato un anno fa dall'Ajax come parametro zero) 55 milioni di euro, a un soffio dalla valutazione di 60 milioni fatta inizialmente dal club del presidente Zhang. Una plusvalenza mostruosa, he verrà reinvestita per rafforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi.

Innanzitutto, si sistemerà la questione portiere: dopo le voci di abboccamento con il francese Lloris, hanno ripreso quota le chance di Anatolij Trubin e Yann Sommer. Il giovane ucraino dello Shakhtar Donetsk e l'esperto svizzero del Bayern Monaco non sarebbero però alternativi, ma arriverebbero in coppia per sostituire Onana e Handanovic, in uscita. Il primo ha 21 anni, il secondo 34: secondo la Gazzetta dello Sport l'intenzione dell'Inter è quella di assicurarsi presente e futuro al costo complessivo intorno ai 15 milioni di euro.

Il resto? Tutto per prendere (anzi, tenere a Milano) Romelu Lukaku e garantirsi così un super-attacco con Lautaro Martinez e il neo-arrivato Marcus Thuram. Il mister del Chelsea Mauricio Pochettino ha già lasciato intendere di essere pronto a salutare il belga, che ha già espresso la volontà di giocare ancora nell'Inter. Il fatto che i Blues abbiano già acquistato dal Villarreal il suo sostituto, Nicolas Jackson, rende sulla carta più semplice la trattativa. Dal prestito oneroso si potrebbe passare a una offerta di acquisto puro a 30 milioni di euro. Un altro regalino firmato Onana.