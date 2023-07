Juve fregata dagli sceicchi, disastro sul mercato: chi "soffiano" ai bianconeri

10 luglio 2023 a

Oggetto del desiderio per stagioni della Juve, che aveva seriamente pensato di prenderlo per questa stagione pronta per il grande esborso economico, Sergei Milinkovic-Savic è ora a un passo dall’Arabia Saudita, dove la prossima stagione vestirà la maglia dell’Al Hilal. Secondo l’esperto di calciomercato Gianluca di Marzio, la trattativa è alle fasi finali, dopo che la Lazio del presidente Claudio Lotito, nei giorni scorsi, aveva tentato di mantenere il serbo a Roma offrendogli un rinnovo a cifre importantissime. Ma la voglia di guadagnare di più, per un giocatore in scadenza di contratto tra un anno, si è rivelata decisiva.

Sportmediaset: Milinkovic e Lotito hanno detto sì, chiusura nelle prossime ore

Secondo Sportmediaset, Milinkovic ha aspettato sino all'ultimo una offerta da parte della Juve che fosse in grado di convincere il patron biancoceleste a cederlo ai bianconeri, squadra nella quale aveva deciso di iniziare un nuovo capitolo della sua carriera. L'impossibilità della Juve di accelerare e la concomitante offerta monstre arrivata dall'Arabia lo hanno portato a rompere gli indugi: dopo una notte di riflessione, avrebbe quindi accettato di trasferirsi all'Al Hilal. E la risposta di Lotito si è rivelata positiva, tanto che il club avrebbe accettato i 40 milioni offerti per il cartellino del serbo. L’affare, probabilmente, verrà chiuso in tempi rapidissimi, nelle prossime ore.

Pogba, ricca offerta dall’Arabia. Lui: “Per ora no, in futuro…”

In Arabia, intanto, stanno facendo shopping in Europa, con il chiaro obiettivo di rendere nel giro di qualche anno la Saudi League uno dei campionati più prestigiosi al mondo. Paul Pogba, nelle ultime ore, ha fatto visita alla strutture sportive dell’Al Ittihad, club allenato da Nuno Espirito Santo. Nelle scorse settimane, un intermediario aveva incontrato in rappresentanza di Rafaela Pimenta (l’agente di Pogba) un emissario saudita, incaricato a sondare la disponibilità del calciatore e capire le sue condizioni fisiche. Per ora pare essere stato solo un viaggio di cortesia, documentato direttamente dallo stesso Paul Pogba. La società saudita, secondo quanto riferito da fonti francesi, avrebbe offerto al giocatore bianconero un contratto di tre anni mettendo sul tavolo un'offerta complessiva di 100 milioni. Lo stesso Pogba, pizzicato da un fan locale, ha scherzato glissando sull'argomento: "Oggi no, domani chissà...". L'interlocutore, non domo, lo ha poi incalzato: "Ma all'Ittihad o all'Al-Ahly?". "Non so”, ha replicato ancora il centrocampista ex United.