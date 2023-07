Milan fatto a pezzi da Sabatini: "La disprezzo totalmente. Con Maldini..."

11 luglio 2023 a

Walter Sabatini ha una teoria molto interessante sulla cessione di Sandro Tonali. Sebbene la sua cessione da record abbia consentito al Milan di mettere in cassa un’ottantina di milioni, il danno a livello di immagine è stato enorme. Intervenuto ai microfoni di Radio 24, Sabatini da direttore sportivo molto esperto ha espresso il suo punto di vista sulla situazione di Tonali e soprattutto di Maldini e Massara, silurati senza troppi complimenti.

“La scelta del Milan la disprezzo totalmente - ha dichiarato senza peli sulla lingua - anche per i modi. Massara e Maldini hanno ereditato le macerie del Milan e lo hanno portato allo Scudetto. Moneyball? Il film più maledetto che sia stato girato, il calcio non può essere solo statistica”. A proposito della cessione del centrocampista, il pensiero di Sabatini è molto chiaro: “Il Milan vende Tonali dopo aver fatto fuori Maldini. Credo che l'ostacolo alla cessione di Tonali fosse proprio Maldini: non avrebbe mai sottoscritto quell'operazione, per quanto grassa sia stata”.

Tra l’altro anche Stefano Pioli ha sottolineato quanto quella di Tonali sia “una grave perdita dal punto di vista tecnico, bisogna sostituirlo degnamente. Credo si sia creata una situazione che andava bene da ambo le parti, dopo era difficile fare qualcosa di diverso. Noi abbiamo bisogno di gente motivata, che dia il massimo tutti i giorni".