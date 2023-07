Milan scatenato, "ecco il nuovo centravanti titolare": colpaccio dalla Premier?

12 luglio 2023 a

a

a

Per Reijnders si lavora e l’offerta all’Az è di 20 milioni più 5 di bonus, Christian Pulisic è arrivato oggi, mercoledì 12 luglio, a Milano per visite medie e aggregarsi a Stefano Pioli e compagni. Ma il Milan lavora anche per l’attacco e, riporta Il Giornale nell’edizione in edicola di questa mattina, che sono in rialzo le quotazioni di Folarin Balogun, centravanti classe 2001 dell'Arsenal che ha giocato l'ultima stagione in prestito al Reims. Nella squadra francese, ha collezionato 39 presenze e segnato ben 22 gol. Il Chelsea, però, ha alzato il pressing su di lui. Negli ultimi giorni i Blues hanno avviato i contatti con l'Arsenal per capire quali sono le richieste da parte dei Gunners, ma per una cessione a titolo definitivo serviranno almeno 60 milioni di euro.

"Lo dico soprattutto a te": Sandro Tonali, la frase che gela lo spogliatoio

Pulisic sbarcato a Milano: “Milan club storico, voglio vincere”. E Balogun su Instagram…

Proprio l’attaccante Made in Usa dell’Arsenal, nelle ultime ore ha riportato nelle sue stories Instagram un commento diretto al connazionale Pulisic, sbarcato proprio oggi a Milano. Il giocatore dei Gunners gli ha augurato una avventura fortunata in rossonero: "Buona fortuna nel tuo nuovo club, fratello!”. Il giocatore ex Dortmund e Chelsea indosserà la maglia numero 11, lasciata libera da Zlatan Ibrahimovic, o la numero 22. Il programma di oggi sarà quello delle visite mediche, della firma sul contratto fino al 30 giugno 2027 e del primo impatto con i tifosi milanisti (sarà allo store per firmare le sue prime maglie da calciatore del Milan). Atterrato alla Madonnina, ha rilasciato le sue prime parole: “Il Milan è club storico e leggendario. Proverò a vincere dei titoli qui. Grazie a tutti per il sopporto. Sono veramente felice”.