Bobo Vieri, la confessione: "Ogni volta mi viene da piangere"

Era considerato il re estivo delle discoteche, adesso ogni volta che parla delle due figlie gli viene da piangere. Bobo Vieri ha appena compiuto 50 anni e non potrebbe essere più felice della vita che ha adesso, ma soprattutto della famiglia che ha costruito con Costanza Caracciolo. Nel corso dell’intervista rilasciata al Corriere della Sera, l’ex bomber dell’Inter ha parlato a lungo di come l’incontro con l’ex velina ha cambiato la sua vita.

“Dopo tre mesi abbiamo deciso di fare una famiglia - ha raccontato - è stato tutto molto veloce, senza pensare a niente: abbiamo detto proviamo e vediamo come va. Primo bilancio? Sei anni fantastici, Costanza mi ha cambiato la vita: mi ha dato due bambine che ogni volta che parlo di loro mi viene da piangere. Mamma mi diceva che avrei capito quando sarei stato pronto per fare una famiglia. Ci ho messo un po’, però va bene. Ho fatto quello che dovevo, mi sono divertito”.

Vieri ha fatto una riflessione su quanto sia diversa la felicità a 50 anni rispetto a quando ne aveva 30: “Molto, lo vedo con le figlie. Non avrei mai immaginato questo amore folle: è pazzia. Se Costanza mi dice che c’è bisogno di qualcosa al mattino per una delle due bambine, volo in pigiama fuori dalla finestra: si chiama amore, ma è così per tutti immagino. Vivo per prendermi cura di loro e di mia moglie”.

Passando invece al calcio, Vieri ha confessato quali erano i suoi idoli da ragazzino: “Vialli e Mancini. Il 9 era il compleanno del grande Gianluca: in campo dava sempre tutto, che poi è l’aspetto che ha accompagnato tutta la mia carriera. Avevamo un bel rapporto, come con Sinisa: fa molto male non averli più con noi”.