Inter, chi arriva al posto di Lukaku: schiaffone al Milan

L'Inter potrebbe sostituire Lukaku con Folarin Balogun, uno degli attaccanti sul quale aveva messo gli occhi il Milan. Secondo quanto riporta un articolo di sportmediaset "immediatamente dopo aver visto naufragare la trattativa che avrebbe dovuto riportare Big Rom a Milano, i nerazzurri si sono mossi con l'Arsenal chiedendo per il momento solo informazioni sul giocatore". Balogun, che giocava - in prestito - con il Reims, "sarebbe tecnicamente il profilo ideale per completare l'attacco di Simone Inzaghi, ma il suo costo, circa 40 milioni, è piuttosto alto anche se proprio quella cifra era stata destinata dai nerazzurri all'acquisto di Lukaku".

Una eventuale trattativa verrà intavolata nei prossimi giorni, "senza grandissima fretta anche se l'Inter, e soprattutto Simone Inzaghi, vorrebbero chiudere l'acquisto dell'attaccante il prima possibile", si legge ancora." Di certo Marotta e Ausilio non hanno alcuna intenzione di farsi trovare nuovamente spiazzati e stanno lavorando, da subito, su più fronti".

Se non dovesse andare in porto con Balogun, i nomi che girano sono quelli di "Morata (costi alti e Roma più avanti)", "Taremi (qui Milan in vantaggio)" e Scamacca. "Meno calda la pista che porterebbe a Nzola, anche se pure lui, come caratteristiche, sarebbe il sostituto ideale di Lukaku. Il tutto mentre si lavora all'uscita di Onana, imminente, e alla sua sostituzione con Sommer prima di provare a chiudere anche con Trubin". Si vedrà.