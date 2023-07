Lukaku choc, "cosa dice sua madre". Il retroscena umiliante

16 luglio 2023 a

Spunta un retroscena clamoroso nella rottura tra Lukaku e l'Inter. "Di certo c'è tuttavia che all'interno dello spogliatoio interista qualche sospetto da tempo covava, negli stessi compagni che un paio di anni fa avevano già visto il belga volatilizzarsi nell'arco di due giorni imbarcandosi su un aereo per Londra e che negli ultimi giorni avevano invano provato a contattarlo per capire cosa stesse succedendo. Sfuggente e imprevedibile il belga, indecifrabile anche per chi gli è stato più vicino negli ultimi mesi", rivela un articolo di sportmediaset.

Ma attenzione, perché ora a parlare e a confermare queste voci è Eddy Veerus, cantante e tifoso nerazzurro, molto amico con diversi calciatori interisti. In un post pubblicato sui social, infatti, rivela il contenuto di una conversazione avuta con un calciatore dell'Inter quando qualche settimana fa era emerso anche il Milan come squadra interessata al belga "Un suo (ormai) ex compagno, 3 settimane fa circa, mi disse: 'Hai visto? Lukaku forse va al Milan…'. Io: - 'Ma dai non credo… non avrebbe senso'. 'Lui ne sarebbe capace, fa tutto ciò che gli dice la madre'".

Che fosse il Milan e la Juve, come si sa adesso, poco cambia. "Per molti all'Inter quanto successo non è stata in fondo una sorpresa" ma un tradimento.