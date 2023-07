Brozovic? Umiliazione a tempo record in Arabia: entra in campo, disastro clamoroso

18 luglio 2023 a

Un umiliante 5-0. Quello che gli spagnoli del Celta Vigo hanno rifilato all’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo e Marcelo Brozovic. Un'amichevole disastrosa per la squadra di Riad, che si aspettava un esito differente contro una compagine europea, di buon auspicio in vista della nuova stagione alle porte. E invece, la squadra che l’hanno scorso ha chiuso al 13° posto in Liga ha impartito una severa lezione.

Ora l'Al Nassr proseguirà nella sua pre-season affrontando formazioni più blasonate e sulla carta competitive come Benfica, Psg e Inter. La compagine che milita nella Saudi Pro League non potrà nemmeno pensare di ricorrere al mercato per rinforzarsi ulteriormente dopo che la Fifa ha imposto il blocco della sessione di trattative a causa di una disputa in corso con il Leicester City.

Ronaldo-Al Nassr, che tracollo!

Se il primo tempo aveva dato tutto sommato indicazioni importanti, con il risultato bloccato sullo 0-0, nella ripresa le cose sono cambiate drasticamente per i sauditi travolti dagli avversari che hanno trovato cinque volte la via del gol, con le doppiette di Miguel Rodriguez e Jorgen Strand Larsen e la rete di Gabi Alonso. Insomma un vero e proprio tracollo su cui pesa anche la giornata no di Cristiano Ronaldo.

Sono tanti i palloni sbagliati dal campione portoghese, che ha sulla coscienza in particolare due importanti occasioni da gol fallite. Ma che in un’intervista di questi giorni ha attaccato Serie A e calcio europeo: “La Serie A, quando sono arrivato, era un campionato morto e poi si è ringiovanito. Dove va Cristiano c'è più interesse: è successo anche in Arabia, mi sento al 100% il pioniere e sono sicuro che presto verranno altri campioni. L'Europa è una porta completamente chiusa, ho 38 anni e mezzo, credo che abbia perso molta qualità. Sono certo che non giocherò più in Europa, così come che la Saudi Pro League sia molto meglio della Mls”.