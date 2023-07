Lukaku tradisce l'Inter? "C'è già l'accordo con la Juve", chi sgancia la bomba

10 luglio 2023 a

L’Inter è lontana, ma Romelu Lukaku ha comunque voglia di dire addio al Chelsea e di tornare in Italia. E la sua questione continua a tenere banco in questo calciomercato estivo. Il Corriere dello Sport, a firma Ivan Zazzaroni, intanto lancia la bomba: come viene raccontato, Big Rom ha trovato sul finire di giugno un accordo con la Juventus, motivo per cui per ben due volte in questi giorni ha rifiutato le ricchissime proposte dell'Al Hilal in Arabia Saudita. Il Chelsea però ha fretta, è piuttosto irritato, e attende un'offerta dei bianconeri, che sono vincolati dall'addio di Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo piace a diverse squadre in Europa, dai Blues, al Psg, passando per il Bayern, ma non sembra essere la prima scelta di nessuna di queste squadre. Ma senza l'addio dell'ex Fiorentina difficilmente la Juventus potrà tentare il colpo Lukaku.

Zazzaroni: “Alla Juve qualcuno crede al colpo dell’estate"

Così scrive Zazzaroni nel suo editoriale: “La chiave è Dusan Vlahovic. Soltanto la sua cessione a una cifra non troppo inferiore a 70 milioni può consentire a Cristiano Giuntoli di strappare Lukaku all’Inter e all’Al-Hilal, destinazione che il belga ha già rifiutato per ben due volte proprio in virtù dell’accordo raggiunto a fine giugno con la Juventus. Occhio al terzo passaggio, però: con Big Rom tutto è possibile, specie l’impensabile. Lukaku l’incostante, capace di spettacolari professioni d’amore eterno per i colori che indossa ma anche di improvvise e spiazzanti infedeltà. Per dire, un giorno rifiuta il trasferimento in Arabia e il giorno dopo chiede a Brozovic di unirsi a lui per formare un pacchetto più prezioso e costoso da presentare al l’Al-Hilal. Alla Juve c’è chi è convinto di poter realizzare il colpo dell’estate”.

Repubblica: “Inter, Onana carta per sbloccare la trattativa su Lukaku”

La priorità dell'Inter è intanto chiudere la cessione di André Onana al Manchester United. Secondo Repubblica, mercoledì è in programma l’incontro finale tra i dirigenti nerazzurri e il club inglese. "L’offerta supera i 50 milioni, una cifra che l’Inter reinvestirà in parte in direzione Chelsea per riprendersi Romelu Lukaku. Si conta di chiudere intorno ai 35 milioni di euro, anche se i Blues ne chiedono 45 — si legge - L’Inter vuole definire l’operazione entro questa settimana: determinante la volontà del centravanti belga, che non vuole ascoltare offerte da altre squadre".