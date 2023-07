Inter, un altro clamoroso addio: "Già fatta l'offerta", tam tam impazzito

15 luglio 2023 a

L'Inter prepara le uscite. La società nerazzurra è pronta sfoltire la rosa e a renderla più competitiva in vista della prossima stagione. Dopo le partenze di Brozovic e di Onana, potrebbe aggiungersi anche Gosens. Il giocatore proveniente dall'Atalanta non ha soddisfatto le aspettative dei nerazzurri. E così nel giro di poco tempo è diventato una riserva di lusso di Di Marco. Ma a quanto pare altrove c'è chi vorrebbe il giocatore in squadra per offrirgli un posto da titolare.

Stiamo parlando del Wolfsburg che ha presentato già un'offerta all'Inter per portare via il giocatore. Nel caso in cui Gosens dovesse partire, la società correrà ai ripari. Infatti Marotta non si farà trovare impreparato. Il sostituto di Gosens potrebbe essere a pochi chilometri dal capoluogo lombardo.Il nome nel mirino è quello di Carlos Augusto, autore di una stagione di ottimo livello con la maglia del Monza e che viene considerato come l'obiettivo principale per rafforzare la fascia. Insomma l'Inter resta vigile sul mercato e a quanto pare i colpi in entrata potrebbero ribaltare davvero gli equilibri della squadra di Inzaghi che ha un obiettivo chiaro: conquistare la seconda stella sulla maglia nerazzurra.