Rafa Leao, "cosa mi sento": pesantissima profezia sul futuro del Milan

Sarà più ombra di dubbio Rafa Leao il centro del nuovo Milan. Il portoghese, dopo 2 anni da protagonista assoluto pur con qualche pausa di troppo, ha ereditato il pesantissimo numero 10 da Brahim Diaz, tornato al Real, e lo status di "top player" dei rossoneri, con mister Stefano Pioli che potrebbe cucirgli addosso addirittura un nuovo modulo, il 4-3-3, per esaltarne le doti sotto porta.

Fresco di rinnovo di contratto dopo una telenovela lunga un anno, l'ultimo "regalo" di Paolo Maldini e Ricky Massara prima di venire cacciati in tronco dal patron americano Gerry Cardinale, l'ex Lille affida alla Gazzetta dello Sport i buoni propositi per la prossima stagione: "In vacanza ho staccato grazie alla mia famiglia e ai miei amici, ma ho comunque continuato ad allenarmi. Ora sono carico e pronto a iniziare la nuova stagione. Ho sentito il mister e alcuni compagni e sento un’energia positiva. Ringrazio molto i tifosi per i tanti messaggi di affetto e stima che mi mandano ogni giorno, non vedo l’ora di iniziare".

Lo scetticismo del dopo-Maldini, insomma, sembra non aver lasciato troppi strascichi nel gruppo, anche se giocatori come Maignan. Theo Hernandez e Tomori (senza citare Tonali, venduto al Newcastle), oltre allo stesso Leao, abbiano più volte attestato pubblicamente la propria stima nei confronti di Paolo. Che succederà ora, con nuovi equilibri personali, tecnici e tattici? "Personalmente ho tanta voglia di fare bene e di dare tutto, con questa maglia e con questo nuovo numero, all’interno di questo club che ormai considero come la mia seconda famiglia", sprizza tranquillità il portoghese, 24enne, alla ricerca dello step definitivo che lo separa dai bombe del campionato come Osimhen, Lautaro Martinez e Ciro Immobile. Le speranze scudetto del Milan in fondo dipendono da questo ultimo passaggio, più che da Loftus Cheek, Rejnders e il prossimo numero 9 che arriverà per alternarsi con Giroud.