Juventus, "chi ha incontrato Giuntoli": lo soffia all'Inter?

19 luglio 2023 a

a

a

Il calciomercato si sta trasformando in una guerra di sgarbi tra Juventus e Inter. Dopo i casi Cuadrado e Lukaku, giunge voce di un nuovo clamoroso intreccio per Alvaro Morata. A riferirlo è la Gazzetta dello Sport, che parla di un incontro tra i dirigenti bianconeri e l'agente dell'attaccante di Atletico Madrid e Nazionale spagnola. Lo scenario è complicatissimo. Dopo gli approcci di Milan e Roma, frenate però dalle richieste economiche dei Colchoneros, è stata l'Inter a fare passi concreti per arrivare a Morata, l'alternativa a Balogun dell'Arsenal (più giovane, ma anche più costoso) come erede di Big Rom accanto a Lautaro Martinez. Subito prima un incontro con i dirigenti dell'Inter definito "positivo" dall'entourage di Morata e "interlocutorio" da altre fonti giornalistiche, secondo la Gazzetta i rappresentanti dell'attaccante hanno visto anche emissari bianconeri. Un vero e proprio colpo di scena.

"Ha firmato, chi arriva dal Real Madrid": Milan scatenato, ecco l'ultimo colpaccio

La richiesta dell'Atletico, irremovibile, è di 21 milioni. Anche per questo l'Inter è favorita, forte dei 50 milioni incassati dal Manchester United per Onana. In teoria sarebbero serviti per portarsi a casa definitivamente Lukaku, ma l'inserimento della Juve ha mandato in fumo l'ipotesi. E proprio la Juve, scrive la Gazzetta, "si è iscritta alla corsa" per Morata (già per 2 volte e 4 anni complessivi in bianconero).

Alvaro Morata in fuga per le corna della moglie? E lei... indiscrezioni rovinose

"Dopo la presentazione - si legge -, il capo dell’area tecnica bianconera Cristiano Giuntoli, insieme al d.s. Giovanni Manna, è salito su un treno in direzione Milano, per incontrare gli agenti del giocatore. Il tutto è successo prima che l’entourage dello spagnolo si dirigesse in Viale della Liberazione, per l’appuntamento con Marotta e Ausilio nella sede dell’Inter". Saranno cinque giorni caldissimi, perché Alvaro vuole chiudere in fretta la telenovela dell'estate.