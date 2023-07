Milan scatenato, altro colpaccio: "Ha firmato, chi arriva dal Real Madrid"

18 luglio 2023 a

Il Milan tiene fede alla nuova linea: colpi "giovani", talentuosi, promettenti. E i rossoneri appaiono scatenati sul mercato: sono infatti vicinissimi gli arrivi di Musah e Danjuma, i due colpi potrebbero essere chiusi prima della partenza dei rossoneri per gli Stati Uniti.

Ma non è finita. In pole per l'attacco c'è Medhi Taremi, in questo caso un giocatore rodato: 30enne del Porto, sarebbe secondo la dirigenza il miglior vice-Giroud tra gli obiettivi individuati. Il Milan punta ad abbassare la richiesta dei lusitani, che vogliono per l'iraniano tra i 20 e i 25 milioni di euro (ma il contratto in scadenza nel 2024 gioca a favore dei rossoneri). Nel caso arrivasse Taremi, si chiuderebbero le possibilità di ingaggiare l'esterno d'attacco Chukwueze, poiché al Milan resta un solo slot per gli extracomunitari.

Nel frattempo, però, il Milan ha chiuso un altro colpo: ha ingaggiato dal Real Madrid il terzino spagnolo Alex Jimenez, classe 2005. Un giovanissimo, insomma, considerato in patria "il nuovo Carvajal". Jimenez arriva in prestito con diritto di riscatto e sarà aggregato alla primavera di Ignazio Abate, con buone possibilità però di ritagliarsi anche un posto in prima squadra. Di Jimenez si segnala abilità negli anticipi, corsa e un ottimo dribbling. Il classico colpo in prospettiva che segna il nuovo corso del Milan.