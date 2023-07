Donnarumma umiliato dal Psg: voci di scambio, dove vogliono spedirlo

19 luglio 2023 a

L'avventura di Gigio Donnarumma al Psg, iniziata due anni fa tra mille polemiche, non si è mai trasformata in storia d'amore e ora rischia di finire nel peggiore dei modi. Il nuovo tecnico spagnolo Luis Enrique ha subito lasciato intendere il suo scarso feeling tecnico con il portiere della Nazionale italiana. L'ex allenatore di Roma, Barcellona e Spagna preferisce un estremo difensore "moderno", capace di giocare con disinvoltura la palla con i piedi e diventare una sorta di regista basso. Lo stile di Ederson, Maignan e Onana, per intenderci: non proprio il punto forte di Donnarumma, fin dai tempi del Milan mai del tutto a suo agio.

Alle prime voci sarebbe seguito un tentativo concreto di "sbolognare" l'azzurro, in coppia peraltro con il compagno di Nazionale Marco Verratti, una bandiera a Parigi dove arrivò giovanissimo nel 2012. Secondo Foot mercato, i due sarebbero stati offerti al Manchester City come parziale contropartita tecnica per arrivare al centrocampista portoghese Bernardo Silva, tra i grandi protagonisti del ciclo di Pep Guardiola. A orchestrare l'operazione sarebbe l'agente Jorge Mendes, potentissimo, ma finora senza fortuna.

Il City ha infatti declinato la proposta (Donnarumma sarebbe diventato il secondo proprio di Ederson, non il massimo a 24 anni) rifiutando anche la successiva contro-proposta, l'inserimento nella trattativa del forte difensore centrale Presnel Kimpembe. Nulla di fatto: Bernardo Silva, seguito anche dal Barcellona, può lasciare l'Inghilterra solo dietro un pesantissimo pagamento in contanti. Donnarumma, nel frattempo, dovrà convivere con la sgradevole sensazione di essere "sopportato".