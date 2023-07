Juve, addio Federico Chiesa: ecco il sostituto, colpaccio-bianconero

19 luglio 2023 a

a

a

Un cantiere aperto, la Juventus. E tra i partenti, oltre a Leonardo Bonucci messo fuori rosa ma determinato a restare, potrebbe esserci niente meno che Federico Chiesa. "Per noi Vlahovic e Chiesa sono incedibili, ma con offerte irrinunciabili ci sediamo a trattare": questa la linea, chiarissima, della dirigenza.

Ovvio, dunque, che Chiesa sia diventato un obiettivo di mezza Europa. E la Juventus avrebbe già le idee chiarissime sul rimpiazzo, sul sostituto che potrebbe ricoprire il ruolo di ala offensiva a sinistra.

Clamoroso ritorno di André Onana all'Inter? Un indizio impensabile

Di chi si tratta è presto detto: il primo nome sul taccuino di mister Massimiliano Allegri è quello di Jesper Lindstrom, classe 2000, attualmente in forza all'Eintracht Francoforte, il quale già vanta 10 presenze con la nazionale della Danimarca.

Cristiano Giuntoli crede molto in Lindstrom, che già seguiva al Napoli. Da due stagioni in Bundesliga, fu acquistato dai tedeschi per 7 milioni di euro. Ora il suo valore è più che quadruplicato: si aggira intorno ai 30 milioni di euro, ma l'Eintracht ne chiede almeno 35 soltanto per iniziare a trattare. Il gioco delle parti: possibile che si possa chiudere attorno ai 30. E la Juve ci pensa.