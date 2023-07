Romelu Lukaku, bomba sull'Inter: "Quando l'odio..."

22 luglio 2023 a

Quella di Romelu Lukaku è senza ombra di dubbio la telenovela sportiva dell'estate, una storia (a puntate) che tiene in sospeso il calciomercato di Inter, Juventus, Chelsea, Arabia e chissà quali altre squadre da qui ad agosto. L'attaccante belga ora è uscito allo scoperto con un velenosissimo post tra le sue storie su Instagram, in cui sembra fare polemica con i nerazzuri e con la stampa, soprattutto quella italiana.

Ricapitoliamo: per settimane Lukaku e Inter sembravano vicinissimi, con i nerazzurri d'accordo con il Chelsea con l'acquisto e Big Rom in attesa solo del via libera per tornare, definitivamente a Milano. Poi l'indiscreto-bomba: lui e il suo agente da settimane trattavano con Max Allegri e la Juve, un vero e proprio tradimento che ha fatto infuriare i dirigenti nerazzuri che a quel punto, nonostante l'accordo con il Chelsea, decidono di lasciar perdere.

Lukaku resta così alla finestra: la Juve per ora sembra frenare, perché prima dovrebbe sistemare Vlahovic, nicchia sulle offerte milionarie dall'Arabia, si sarebbe addirittura riofferto all'Inter provocando la rabbia di tutto il mondo nerazzurro, da Marotta e Ausilio a Lautaro Martinez, per finire ovviamente con i tifosi.

"Quando l'odio non funziona, cominciano a raccontare bugie…", scrive ora il Nazionale belga. Un modo per discolparsi, di fatto, e per contrattaccare chi lo sta dipingendo come un ingrato e il cattivone di tutta questa vicenda. In realtà, potrebbe essere anche un modo pubblico ed "estremo" per riavvicinarsi al mondo nerazzurro, giurando sulla propria sincerità. Difficile, però, ricucire: soprattutto con gli ex compagni.