Juve, niente Lukaku? "Colpo da 50 milioni": pista caldissima, il nuovo bomber

La Juventus ha bisogno di un attaccante. Anche perché la dirigenza pare intenzionata a cedere Dusan Vlahovic nel caso in cui arrivi un'offerta ritenuta adeguata, nell'ordine di 70-80 milioni di euro, cifra che permetterebbe ai bianconeri di segnare a bilancio una significativa plusvalenza.

E se in cima alla lista dei desideri di Massimiliano Allegri restano Romelu Lukaku e Alvaro Morata, le due piste non appaiono niente affatto semplici da percorrere. Dunque, ecco spuntare un nuovo nome. Secondo la Gazzetta dello Sport, "il sospetto che la Juventus sia su Jonathan David è concreto". Attaccante del Lilla e del Canada, ritroverebbe in bianconero Timothy Weah, suo ex compagno proprio in Francia. "Jonathan è un mio grande amico e mi ha chiesto com’è la Juve. Gli ho detto che se dovesse mai venire qui si dovrà preparare a lavorare molto", ha fatto sapere il figlio di George Weah, confermando di fatto l'interessamento dei bianconeri.

David ha 23 anni e ha appena chiuso la migliore stagione da quando è diventato professionista: 26 gol in 40 presenze tra tutte le competizioni. Cifre di un certo livello, per quanto la Ligue 1 non sia il campionato più difficile d'Europa. E il fatto che interessi alla Juventus potrebbe trovare una conferma proprio in Cristiano Giuntoli, che aveva indicato proprio David ad Aurelio De Laurentiis quando ancora si trovava al Napoli. Il prezzo del cartellino del canadese, però, è piuttosto pesante: servono 50 milioni di euro, forse qualcosa in più. Certo, nel caso la volontà del giocatore potrebbe aiutare la Juventus. Ma, anche in questo caso, l'affare non appare semplice. Col Lilla, però, gli restano solo due anni di contratto, circostanza che potrebbe favorire la sua partenza.