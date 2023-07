Romelu Lukaku, altro sfregio all'Inter: "Quando l'odio non funziona..."

23 luglio 2023 a

Tra l'Inter e Romelu Lukaku, come è noto, è finita malissimo. Il bomber belga trattava con la Juventus alle spalle dei nerazzurri, e quando questi ultimi lo hanno scoperto, dopo giorni in cui Big Rom risultava irreperibile, per ovvie ragioni non l'hanno presa bene. Risultato? Lukaku ora non sa che fare del suo futuro: il Chelsea non lo vuole, la Juve non chiude, l'Inter non ci pensa nemmeno e sullo sfondo restano solo le offerte milionarie dall'Arabia Saudita.

Ed in questo contesto, nelle ultime ore, sono trapelate ulteriori indiscrezioni. Secondo alcune di queste, il centravanti avrebbe contattato giocatori e dirigenti dell'Inter, offrendo le sue scuse e chiedendo di ricucire, insomma di tornare in nerazzurro. E, sempre secondo i rumors, la proposta sarebbe stata declinata in modo gentile, ma netto: all'Inter Lukaku non lo vuole più nessuno, nemmeno gli ex compagni di squadra.

Come detto, trattasi di indiscrezioni, di retroscena. E Lukaku pare proprio aver risposto a queste voci, su Instagram, con una story in cui ha scritto quanto segue: "Quando l'odio non funziona, cominciano a raccontare bugie...". Possibile che il riferimento fosse a queste voci e che, nel mirino, ci sia proprio l'Inter, che nel caso sarebbe accusata di aver diffuso la voce. Così come Big Rom potrebbe avercela con i tifosi della Curva Nord, durissimi contro di lui in un recente comunicato. Un piccolo mistero, che però sembra assai semplice da risolvere...