Lukaku, Inter o Juventus? "Rilancio, offerta choc": voci pesanti da Londra

23 luglio 2023 a

a

a

Aspetta, spera,si sfoga, Romelu Lukaku. Ma stavolta ha il Chelsea alle calcagna, intenzionato a liberarsi al più presto dell'ingombrante attaccante belga. Big Rom è rientrato a Londra dal prestito all'Inter, ma non rientra nei piani tattici del nuovo mister Pochettino. Per settimane Lukaku sembrava intenzionato a restare a tutti i costi in nerazzurro, poi è emersa una clamorosa trattative sotterranea con la Juventus. Proprio quando Inter e Chelsea si sono accordate, faticosamente, per la cessione definitiva, è così saltato tutto. Contemporaneamente, però, la Juve ha frenato e così Lukaku è al momento alla finestra.

"Ha sbagliato tutto, cosa si merita": Inter, chi fa a pezzi Romelu Lukaku

Dopo aver rifiutato una offerta dall'Arabia, la notizia delle ultime ore riguarda proprio un rilancio da parte dell'Al-Hilal, disposto ora a pagare 50 milioni di euro a stagione (10 in più della precedente offerta) più un lauto "bonus" alla firma pur di convincerlo a lasciare l'Europa e trasferirsi in Medio Oriente.

"60 milioni a stagione". Inter, ora è terrore: addio a Lautaro Martinez?

Lukaku fin qui è stato irremovibile, convinto di poter agevolmente trovare un posto in un top club continentale. Addirittura, si dice sia tornato alla carica con i dirigenti nerazzurri, che però stanno facendo muro indignati dal comportamento suo e del suo agente, il contestato avvocato Ledure.

Lukaku scandaloso! Che video ha inviato all'Inter nei giorni del tradimento

Secondo la Gazzetta dello Sport, però, il Chelsea ora starebbe "perdendo la pazienza, a Londra non hanno voglia di portare la cosa troppo per le lunghe" visti anche i 40 milioni proposti dall'Inter andati ormai in fumo. La deadline è l'11 agosto, quando ricomincerà la Premier League: quel giorno, sperano i Blues, Lukaku avrà già levato le tende.