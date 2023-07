Romelu Lukaku sbrocca, quattro pesantissime parole: chi è il traditore?

24 luglio 2023 a





No, il caso-Romelu Lukaku non è affatto chiuso. Ora infatti prosegue sui social. In breve, la sintesi delle puntate precedenti: il "tradimento" di Big Rom ai nerazzurri, poiché trattava in gran segreto con la Juventus. Quindi le voci sulle scuse di lui, su un tentativo disperato di tornare all'Inter poiché con la Juve la situazione non si sblocca. Ma, sempre stando alle indiscrezioni, né i giocatori né i dirigenti dell'Inter sono disposti a riaccogliere il bomber belga. Anzi.

E così ieri, domenica 23 luglio, il diretto interessato si è speso in un criptico post sui social in cui sembrava in qualche misura smentire queste ultime ricostruzioni relative alla sua preghiera rivolta ai nerazzurri. Ma post tira post. E così, ecco che nelle ultime ore, Lukaku si è speso in un secondo post.

"Dopo Cuadrado, un affare vero": Inter, torna il traditore Lukaku?

Scrive il centavanti del Chelsea: "Trust nobody". Ovvero: "Non fidarti di nessuno". Fin troppo semplice cogliere il riferimento: nel mirino di Lukaku ci sono tutti quelli che sulla sua vicenda starebbero raccontando qualcosa che, secondo lui, non corrisponde a verità. Ma c'è anche una seconda possibile interpretazione: forse, Romelu ha messo nel mirino qualcuno a cui aveva confidato un qualcosa, che poi è trapelato. Insomma, la vicenda si fa sempre più complessa. E Lukaku, in uscita forzata dal Chelsea che non lo vuole più in rosa, appare giorno dopo giorno sempre più isolato e nervoso. Finirà a svernare in Arabia Saudita, unico polo pallonaro che in questo momento è pronto a investire per lui? Possibile...