Inter, Sommer? "Lo ha detto in faccia a Tuchel": ora cambia tutto

Yann Sommer è sempre più vicino a essere un portiere dell’Inter. Simone Inzaghi dovrebbe avere a giorni il suo nuovo portiere. Arrivato in Giappone con il Bayern Monaco, è pronto a unirsi ai nerazzurri che potrebbe raggiungere a Osaka. Il via libera dei bavaresi, anche loro alle prese con la ricerca di un nuovo portiere, non è ancora arrivato, ma secondo Sportmediaset le parti sono a questo punto molto vicine e i 6 milioni chiesti dai tedeschi per liberare il numero uno svizzero dovrebbero essere pagati dall'Inter chiudendo una vicenda che, per motivi diversi, si sta trascinando da giorni.

Si allontana Trubin, salgono le quotazioni di Audero

Il portiere svizzero ha ribadito anche lunedì a Tuchel la propria intenzione di trasferirsi a Milano. Nessun problema, è stata la risposta, perché la volontà di tutti è quella di assecondare la volontà del giocatore e lasciarlo partire. Restano da definire ancora alcuni dettagli, da lavorare sulla cifra (l’Inter chiede sempre un piccolo sconto) e, per il Bayern, trovare un sostituto dato che Neuer, titolare del ruolo, è ancora fermo ai box. Intanto, in attesa che Sommer possa raggiungere l'Inter a Osaka, questa è la speranza dei nerazzurri, sul secondo portiere salgono le quotazioni di Audero, mentre si allontana Trubin. L'ex Samp è considerato sufficientemente affidabile ed è certamente meno costoso del 21enne dello Shakhtar. L'affare potrebbe chiudersi in fretta.

TyC Sports: Inter, prima offerta (respinta) dall’Aston Villa per Martinez

Ma occhio per la porta anche al Dibu Martinez. L’indiscrezione lanciata dall’Argentina, ripresa dal Corriere, è quella TyC Sports e ha del clamoroso. Il club nerazzurro ha già fatto una prima offerta (rifiutata) dall'Aston Villa. La dirigenza interista, inoltre, ha già avuto dei contatti anche con i rappresentanti del Dibu, fresco campione del mondo con l'Argentina insieme a Lautaro Martinez. L'Inter avrebbe presentato pochi giorni fa una proposta da circa 15 milioni di euro alla società inglese, ma si prevede che la cifra possa essere alzata per provare ad ingaggiare il classe '92. "Finora non ci sono ulteriori dettagli sul contratto che Dibu Martínez potrebbe firmare con l'Inter e sebbene ci siano già stati dei colloqui, sperano di trovare prima un accordo con l'Aston Villa per poter andare avanti — si legge — In Italia sono ottimisti che l'affare possa realizzarsi".