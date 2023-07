Sandro Tonali asfaltato, "benvenuto in Premier": come lo buttano a terra

25 luglio 2023 a

No, la Premier League non è un campionato semplice. Affatto. Anzi, ad oggi è probabilmente il campionato che esprime il maggior livello calcistico al mondo. E Sandro Tonali, l'ex Milan, ha appena iniziato la sua tournée negli Stati Uniti con la sua nuova maglia, quella del Newcastle.

Si tratta di un torneo pre-stagionale a cui prendono parte diverse squadre del campionato inglese. Si giocava al Lincoln Financial Field di Filadelfia, Newcastle-Aston Villa, una partita entusiasmante che si è conclusa sul risultato di 3.-3. Tonali ovviamente era titolare: mister Howe, infatti, lo considera il perno della squadra.

Per l'azzurro 45 minuti di livello, in cui ha confermato le impressioni positive che aveva destato nella sua partita d'esordio contro i Rangers di Glasgow. Ma alla prima partita contro una squadra della Premier League, l'Aston Villa appunto, Tonali ha dovuto subito fare i conti con la fisicità che contraddistingue il campionato inglese, un gioco molto tosto, duro, e soprattutto accettato e assecondato dagli arbitri, che cercano di dare maggiore continuità possibile al calcio giocato.

Bene, eccoci ad inizio partita, l'occasione è quella del gol del temporaneo vantaggio dell'Aston Villa. Una rete costruita dalla inarrestabile azione personale di Emiliano Buendia, il quale ha preso palla prima del centrocampo per poi imbattersi in Tonali, che ha provato ad opporsi all'avversario con una spallata. Risultato? Il centrocampista di Lodi è stato letteralmente spazzato via, è crollato al suolo, mentre l'argentino Buendia si involava verso la porta dei Magpies, concludendo la cavalcata con un assista Watkins, che sigla la rete. Il video del "crollo" di Tonali è stato molto commentato sui social: "Benvenuto in Premier League", "Questa non è più la Serie A" tra i commenti più gettonati.