Milan, "visto De Ketelaere?": un video raggelante, tifosi sconcertati

Una rimpatriata tra amici. Tranne uno, forse. Ha fatto il giro del web il video pubblicato sui social dai profili ufficiali del Milan dell'incontro tra lo spagnolo Brahim Diaz e i suoi ex compagni prima dell'amichevole di lusso di Pasadena tra Real Madrid e i rossoneri. Diaz, fino a poche settimane fa, era il numero 10 del Diavolo, benvoluto da mister Stefano Pioli per la sua duttilità e l'abnegazione alla causa e lo spirito di sacrificio che ne hanno fatto un trequartista atipico: grande tecnica, ma pure grande corsa e aiuto ai centrocampisti (a scapito, forse, di una certa lucidità in zona gol).

A giugno il Real, da cui il Milan l'aveva acquistato nel 2020, l'ha riportato a casa a fine prestito ma il rapporto con lo spogliatoio milanista appare solidissimo. Sorrisi, abbracci, battute e pacche sulle spalle per tutti: Pioli, Theo Hernandez e Kjaer i più affettuosi nel confronti di Diaz, ma grande cordialità anche con Saelemakers, Pobega, Adli, addirittura con l'ultimo arrivato Reijnders, l'olandese ex Az Alkmaar che con Brahim non aveva mai giocato.





Molti tifosi rossoneri su Twitter e Instagram però si sono scatenati dopo aver visto un dettaglio del video e sottolineato la grande freddezza tra Charles De Ketelaere e lo stesso Diaz. Al centro del campo il timido belga assiste da lontano alle coccole dei compagni nei confronti dello spagnolo, con cui di fatto la scorsa stagione si è giocato il posto da titolare perdendo quasi subito la sfida.

Al momento dell'abbraccio, i due non sembrano sprizzare grande entusiasmo. Basta questo per far sospettare a molti che tra le cause del fallimento tecnico della prima stagione italiana di CDK ci sia stato anche il rapporto vissuto male con il suo principale competitor. Più veloce, più duttile, soprattutto più a suo agio e più legato con i compagni. In fondo è anche da questi particolari che, a volte, si giudica un giocatore.