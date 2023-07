Napoli, addio Osimhen? "Proposta indecente". E De Laurentiis...

Roberto Tortora 27 luglio 2023 a

Se Mbappè non va in Arabia Saudita, l’Arabia Saudita va da… Viktor Osimhen! Così, visto che il fondo Pif ha risorse illimitate e soprattutto visto che Kylian Mbappé sta facendo la guerra al PSG e rifiuta anche solo di incontrare i dirigenti dell’Al-Hilal, la squadra che in questo caso vorrebbe il giocatore, la nuova carta da affiancare ai grandi colpi già piazzati come Koulibaly e Milinkovic-Savic e a quello in fase di definizione come Verratti, è proprio l’attaccante del Napoli.

Capocannoniere dell’ultima Serie A con 26 gol. I parigini hanno dato un ultimatum a Mbappé, entro il 31 luglio deve decidere cosa fare (lui vuole fortemente il Real Madrid, i Blancos più aspettano più sognano di poter fare l’affare), altrimenti rischia addirittura un anno fuori rosa. Se i soldi sono senza fine per i sauditi (l’offerta per il francese è di 700 milioni per due stagioni!), però, la pazienza non lo è altrettanto, così il nome di Viktor Osimhen è spuntato fuori e una richiesta da parte di De Laurentiis di 200 milioni come base d’asta non può certo spaventarli.

Nel frattempo, l’agente di Osimhen, Calenda, sta trattando il rinnovo contrattuale con il Napoli, trattativa lunga e laboriosa, ma c'è tanta fiducia tra le parti. L’attaccante ha il contratto in scadenza nel 2025, la proposta è quella di un prolungamento fino al 2027 a 6 milioni netti a stagione. Dovesse maturare effettivamente quest’offerta monstre per il nigeriano, difficilmente il presidente del Napoli potrebbe rifiutare e s’innescherebbe così un domino di punte che potrebbe portare a Castelvolturno il canadese, di origini haitiane, Jonathan David del Lille.