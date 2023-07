Andrè Onana, esordio da incubo: una rovinosa papera

27 luglio 2023 a

Dopo l’addio all’Inter, per André Onana si è aperta l’avventura con il Manchester United. A Houston, nell’amichevole della tournée statunitense, lo United ha perso 2-0 contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti, che nel primo impegno aveva superato per 3-2 il Milan di Stefano Pioli. L'estremo difensore camerunese ex Inter ha una parte di responsabilità sulla prima rete coi Blancos di Bellingham, lanciato sul filo del fuorigioco. Incerto se restare in porta o uscire, Onana alla fine ha deciso di provare a chiudere lo specchio all'ex Borussia Dortmund, spingendosi sin quasi al limite. Ma l'attaccante inglese lo ha scavalcato con un bel pallonetto.

United-Real, Onana promosso da Ten Hag e dal quotidiano di Manchester

Andre si è riscattato al 24' con una bella respinta in tuffo sul sinistro insidioso di Vinicius Jr. e si è salvato abilmente di piede al 64' su un tiro ravvicinato di Joselu. Nulla però ha potuto all'89', quando il 33enne attaccante spagnolo lo ha trafitto con una clamorosa rovesciata "alla Ronaldo" appena fuori l'area piccola.

Alla fine il match è finito 2-0 per gli spagnoli, ma per il tecnico dello United, Ten Hag, “tutto sommato direi che è stato un buon debutto per Onana, penso lo abbiano visto tutti — ha detto — Abbiamo ancora tanto lavoro da fare in difesa, come si è visto sul secondo gol quando abbiamo lasciato Joselu solo sul secondo palo. Ma sono sicuro che anche Andre crescerà e si integrerà nel nostro stile di gioco". Onana è stato promosso anche dal giornale locale, il Manchester Evening News: "Passa la palla con naturalezza e fa una bella parata su Vinicius. Si fa sentire con la voce. Voto sette".