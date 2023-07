Milan, "ecco il nuovo bomber": colpaccio in Argentina, "chi arriva"

27 luglio 2023 a

a

a

Il settimo sigillo dell’estate, in casa Milan, è stato messo ieri con l’arrivo di Samuel Chukwueze, diventato ufficialmente un giocatore rossonero scegliendo di indossare la maglia numero 21. Per un contratto, che firmerà oggi, che lo legherà al Diavolo fino al 30 giugno 2028. Ma il reparto offensivo non è ancora completo e Forlani e Moncada cercano una nuova punta prima della fine del mercato. Aiutato dal cambio di regole che vede il passaggio dei giocatori britannici in Serie A da extracomunitari a comunitari. Il reparto offensivo non è ancora completo e la dirigenza di via Aldo Rossi avrebbe messo gli occhi su Alejo Veliz, argentino classe 2003 del Rosario Central.

Milan, l’agente di Veliz potrebbe incontrare il club a giorni

L’agente di Veliz, riporta Il Giorno, si trova a Milano e nei prossimi giorni potrebbe esserci un incontro. Ma il Diavolo guarda anche ad Arthur Cabral della Fiorentina, nome d’esperienza per essere affiancato a Okafor e Giroud, sostituendo il partente Lorenzo Colombo. Per il giovane, l’anno scorso in prestito al Lecce, Pioli e la società valuteranno dopo la tournée cosa fare, mentre la Viola, per Cabral, chiede 20 milioni. Contatti tra le parti sono previsti nei prossimi giorni.

Chukwueze al Milan? Magia fiscale dei rossoneri: cosa sta succedendo

Si insiste per Musah, ma il Valencia è un osso duro

Intanto, si insiste con il Valencia per Musah, piace Douath del Salisburgo, mentre sul fronte uscite Charles De Ketelaere ha rifiutato la corte del PSV Eindhoven: il club spagnolo continua a pretendere almeno 20 milioni di euro fissi per lasciar andare il 2002, mentre i rossoneri si sono spinti fino 18 milioni di euro, bonus compresi.