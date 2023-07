Inter, "a chi ha telefonato Marotta": il colpo che stravolge la Serie A?

26 luglio 2023 a

Tra l’Inter e Paulo Dybala è ritorno di fiamma. Così rivela Il Corriere della Sera, lanciando un’indiscrezione che se vera avrebbe del clamoroso: se l’argentino un anno fa era vicino all’approdo in nerazzurro, prima che non se ne fece nulla e che scegliesse la Roma, ora la Joya è di nuovo nei piani di Beppe Marotta. Convinto di fare il passo anche dopo il recente sgarbo di Romelu Lukaku, scomparso dai radar, in attesa della Juve, ad accordo fatto tra Inter e Chelsea. Dybala ha un contratto valido fino al 30 giugno del 2025 e nell’accordo con la Roma sono presenti due clausole, valide fino al 31 luglio.

Le due clausole nel contratto di Dybala con la Roma

Una più bassa valida per l’estero da 12 milioni: nonostante il club giallorosso abbia la facoltà di annullarla aumentando lo stipendio di Paulo, l’ultima parola spetta al giocatore. Poi ne esiste un’altra esercitabile in Italia fissata sempre a 12 milioni, ma in questo caso è il volere della società a risultare decisivo.

Secondo il Corsera, l'a.d. nerazzurro voleva informarsi sui costi dell’operazione e sulla possibilità che Dybala potesse liberarsi in autonomia a costi contenuti, senza essere ostacolato dalla Roma. Ma dalle parole, secondo il Corriere, alla fine non si è passati ai fatti. Di certo sarebbe stato un nome capace di accendere la fantasia dei tifosi delusi per il voltafaccia di Lukaku. Così Marotta e Ausilio ora valutano il promettente Balogun come prima scelta e Beto come opzione usato sicuro.