Ferrari perde i pezzi: chi se ne va, un terremoto ai box della Rossa

28 luglio 2023 a

a

a

Quella in Ungheria è stata l’ultima gara di Laurent Mekies in Ferrari. Poi il quasi ex direttore sportivo osserverà il periodo di riposo necessario (di sei mesi) prima di diventare team principal della AlphaTauri. Lo farà nel team di Faenza diretto dalla Red Bull, e un giorno si parla anche di lui come futuro successore di Chris Horner. Ma nonostante la notizia si sapesse già prima del GP di Azerbaigian, anche in modo assai sorprendente, la Ferrari ha deciso di confermare al muretto il dirigente transalpino per la gara di Baku, ma anche per quelle di Miami, Montecarlo, Barcellona, Montreal, Spielberg, Silverstone e dell’Ungheria.

"Non possiamo realizzarlo". Ferrari, la resa di Vasseur: parole pesantissime

Mekies, niente Spa: il ruolo di direttore sportivo a Diego Ioverno

Con un tweet la Ferrari infatti ha annunciato la separazione ufficiale da Mekies, che lascia con tutti i crismi nella settimana di Spa, che storicamente è una delle gare più attese di tutta la stagione. Mekies sarà di nuovo in pista da gennaio, con i panni bianco-blu dell’AlphaTauri. “Questo fine settimana si conclude l’esperienza nella Scuderia Ferrari di Laurent Mekies — si legge nel comunicato di Maranello — Il Racing Director, che non è presente in Belgio, lascia il Cavallino dopo quattro stagioni e mezza impreziosite da sette vittorie. A lui va il grazie di tutta la squadra per il grande lavoro svolto in questi anni. A partire dal Gran Premio del Belgio parte delle mansioni di Laurent al muretto viene assunta da Diego Ioverno, al quale va il ruolo di Sporting Director e acquisisce tutte le deleghe sportive così come il compito di tenere i rapporti sportivi con la Fia”.

Chi è Diego Ioverno

Diego Ioverno, un veterano della Scuderia, ha iniziato a lavorare in Ferrari 23 anni fa, e riporterà direttamente al Team Principal, Fred Vasseur, al pari dei suoi colleghi al muretto Matteo Togninalli, Head of Track Engineering, e Ravin Jain, Race Strategist.