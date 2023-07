Inter, mani sulla Serie A? "Colpo clamoroso in attacco: ci siamo, chi arriva"

Federico Strumolo 31 luglio 2023 a

C’è poco, nel calcio, di grottesco come l’estate che sta vivendo Romelu Lukaku.

Prima la trattativa con l’Inter per tornare in nerazzurro dopo la cessione al Chelsea di due anni fa e il ritorno in prestito l’estate scorsa, poi la chiacchierata con il Milan e, infine, la clamorosa trattativa con i rivali di sempre della Juventus. Il nuovo capitolo della telenovela Lukaku è opera dello stesso trentenne belga, intercettato da un tifoso fuori dal centro sportivo dell’Anderlecht. «Se firmi con i bianconeri non dire mai “forza Juve”» la provocazione dell’appassionato, subito placata da Lukaku: «No, no mai, non credo che l’affare si farà». Parole, nette, che non faranno certamente piacere alla Juventus, che da settimane tratta con il Chelsea. I bianconeri sarebbero anche disposti ad accontentare la richiesta da 40 milioni di euro dei londinesi, ma prima vorrebbero cedere Dusan Vlahovic (23 anni), seguito dal Paris Saint-Germain (i parigini non hanno ancora presentato offerte). L’affare, quindi, è complicato, esattamente come quello con il Barcellona per portare a Torino Franck Kessié (26): c’è da convincere l’ivoriano, che preferisce la Premier League (attenzione al Tottenham).

Giornate calde anche per la già citata Inter, che aspetta di definire l’arrivo di Lazar Samardzic (21) dall’Udinese. Ultimi dettagli da sistemare prima della fumata bianca, per un affare che porterà circa 20 milioni nelle casse dei bianconeri, più il cartellino di Giovanni Fabbian (20; i nerazzurri manterranno un diritto di riacquisto).

In settimana, però, sono attese importanti novità anche sul centravanti. Nelle ultime ore l’amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta ha accelerato per Gianluca Scamacca (24), in uscita dal West Ham. L’ex Sassuolo piace anche alla Roma, ma i giallorossi, almeno per il momento, non vanno oltre al prestito con diritto di riscatto (il West Ham chiede 35 milioni). L’Inter, dunque, è fiduciosa, nonostante continui a trattare con l’Arsenal per Folarin Balogun (22), il quale costa 45 milioni, e con l’Udinese per Beto (25), che ha una clausola rescissoria da 35 milioni (ma Marotta punta ad abbassarla). Da ricordare che in caso di addio di Joaquin Correa (28), corteggiato dai club arabi, l’Inter tornerebbe sul mercato per un’altra punta, ma non trovano conferme le voci su un possibile ritorno in nerazzurro di Alexis Sanchez (34). Il Milan, invece, ha chiuso per l’arrivo dal Valencia di Yunus Musah (20), atteso in città domani, per un affare complessivo da 20 milioni. Se i rossoneri comprano, chi vende è il Napoli, che spera di definire nelle prossime ore il passaggio di Hirving Lozano (28) al Los Angeles Fc. Parlando di uscite, non è ancora fatta per Sofyan Amrabat (26) al Manchester United: gli inglesi hanno messo sul piatto 25 milioni, ma il centrocampista spera ancora nel Barcellona ed è disposto ad aspettare i blaugrana. Infine, sarà lontano dalla serie A il futuro di Morten Hjulmand (24): il Lecce ha accettato l’offerta dello Sporting di Lisbona, lui spinge per la Premier League.