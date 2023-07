Chukwueze, tam tam impazzito: "Ora, Osimhen...", scenario clamoroso

28 luglio 2023 a

Dopo le voci di mercato e le seguenti visite mediche, Samuel Chukwueze ha firmato giovedì il suo contratto che lo lega al Milan fino al 2028, presentandosi ai tifosi rossoneri che lo hanno subito inondato del proprio affetto e di proprie speranze visto che l'attaccante nigeriano è uno dei colpi di calciomercato del Milan più importanti sia per investimento sia per aspettative. L’esterno ex Villarreal vestirà la maglia numero 21. Nato a Umahaia (Nigeria) il 22 maggio 1999, è cresciuto nel Settore Giovanile della Diamond Football Academy, prima di trasferirsi nel 2017 al Villarreal. Con gli spagnoli ha realizzato 4 gol in 20 partite nella Squadra B e ha debuttato in Prima Squadra nel settembre 2018, totalizzando 207 presenze e 37 reti e vincendo una Europa League. Vanta 28 presenze e 4 gol con la Nazionale della Nigeria.

Chukwueze al Milan grazie anche a… Osimhen!

Un acquisto voluto, di qualità e di prospettiva, già esaltato da Stefano Pioli dopo la sconfitta ai calci di rigore con la Juve. Nell’ultima stagione al Villarreal ha collezionato ben 27 presenze con 5 gol e 5 assist. Dopo la firma, si è presentato ai suoi tifosi: "Potete chiamarmi anche Sammy. O Chuku Chuku”, lo si vede dire divertito in un veloce video pubblico sugli account ufficiali del Milan. Insieme ad altre dichiarazioni, alcune delle quali decisamente inedite, come il suo ultimo colloquio con Victor Osimhen, connazionale e compagno nella Nigeria: "L'ultima volta che ci siamo sentiti mi ha detto: Samuel, il Milan è un club bellissimo, uno dei migliori club. Non esitare a firmare con loro, sono fantastici, hanno tifosi stupendi".

Un classico "endorsement" che nessuno si sarebbe aspettato: "Gli ho chiesto di dirmi di più a riguardo, di come ci si sente a giocare contro di loro" ha continuato Chukwueze nell'intervista esclusiva a Milan TV. "Mi ha detto che i tifosi rossoneri sono incredibili, sono pazzi per il calcio. Nessun problema, gli ho risposto: Spero che tu sappia che ti batterò… Mi ha detto: Vedremo. È veramente un bravo ragazzo. Ha giocato un ruolo importante nel farmi venire al Milan perché mi ha detto che dovevo venire in Italia”. Intanto i tifosi già lo hanno riempito d’amore, sia prima delle visite che sui social E proprio tra le frasi dei diversi utenti, una spicca in particolare: "Allora il prossimo anno Giroud va negli Usa e Osimhen viene da noi”. Una suggestione difficilmente realizzabile per il momento.