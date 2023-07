Juve, Lukaku e il video con il tifoso? "Cosa c'è dietro davvero": svelata la farsa

31 luglio 2023 a

Quella di Romelu Lukaku è una delle saghe più intricanti dell’estate. E intanto Big Rom, domenica, è stato pizzicato da un video in cui dice di non essere vicino alla Juventus, un'operazione “che difficilmente si farà”, come ha spiegato. Ma per il Corriere dello Sport quello dell'attaccante del Chelsea è solamente un bluff. Il belga, è già noto, vuole cambiare aria. Dopo il ritorno al Chelsea dall'Inter ha già trovato un accordo con la Juventus per un triennale da nove milioni a stagione, con opzione per un quarto anno di contratto. Il Chelsea chiede 40 milioni per liberare il giocatore — tratterebbe su di lui solo il prestito con obbligo di riscatto — e Cristiano Giuntoli, atteso a Londra, prova nel frattempo a inserire Dusan Vlahovic, che attende la cessione di Mbappé sperando che il Psg possa poi poi affondare per prenderlo.

Corsera: Lukaku attende la Juve entro fine settimana

Un gioco ad incastri quello del reparto d'attacco, che deve prima vedere uscire il giovane serbo e poi l'ingresso di Lukaku. E proprio Romelu, secondo il Corriere della Sera, ha fatto sapere alla Juventus che desidera di essere disposto ad attendere fino alla fine di questa settimana. C'è, però, il nodo Vlahovic, con i bianconeri che chiedono 70-80 milioni di cui 40 destinati al Chelsea, sulla base di accordi già trovati fra i club.

Corsera: Giuntoli a Londra anche per l’ex Atalanta Castagne

Ma Giuntoli, riporta ancora il Corriere, andrà a Londra anche per tentare l’assalto con il Leicester per Timothy Castagne, che può svolgere il ruolo di esterno sia a destra che a sinistra e che conosce già il nostro calcio dopo l'esperienza all'Atalanta. Allegri lo vuole a tutti i costi. Giuntoli deve però pensare anche a vendere. Il primo nome destinato a partire è quello di Zakaria. La vendita del centrocampista svizzero garantirebbe 20 milioni. Si tratta con il West Ham, ma il giocatore piace anche a Monaco e Lipsia.