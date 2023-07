Juventus provoca Milan? "Quindici milioni", la richiesta assurda dei bianconeri

31 luglio 2023 a

Il Milan è letteralmente scatenato sul mercato. Non è certo una novità, ma quel che è certo è che le operazioni della dirigenza rossonera fanno rumore e intrigano. Dopo la cessione di Sandro Tonali, una "tempesta" di nuovi innesti, per una spesa complessiva superiore alla cifra incassata per il centrocampista azzurro.

E come è noto, i rossoneri ora sono alla caccia di un vice di Theo Hernandez per la fascia sinistra. Tra i giocatori finiti sul taccuino di Moncada e Furlani c'è anche Luca Pellegrini, terzino rientrato alla Juventus dopo il doppio prestito, prima all'Eintracht Francoforte e dunque alla Lazio. Ma Pellegrini potrebbe ripartire subito: non rientrerebbe, infatti, nei piani di mister Massimiliano Allegri.

Dunque l'interessamento del Milan, di cui si era già parlato nei giorni scorsi. Ma la richiesta della Juve, secondo quanto rilancia SportMediaset, assomiglia più a una provocazione che al tentativo di intavolare una vera e propria trattativa: 15 milioni di euro, prendere o lasciare. Cifra davanti alla quale il Milan non ha alcuna intenzione di chiudere l'affare, poiché Pellegrini, nel caso, verrebbe a Milano a vestire il rossonero partendo da riserva.