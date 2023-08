Osimhen, addio Napoli: "Come mi ha risposto", la fragorosa conferma

01 agosto 2023 a

Continuano le trattative tra Aurelio De Laurentiis e l’entourage di Victor Osimhen. Tutto lascia pensare che il rinnovo arriverà, sebbene ci sia ancora una certa distanza tra le parti sulla clausola rescissoria: il presidente vorrebbe impostarla su una cifra superiore ai 150 milioni, mentre il nigeriano vorrebbe abbassarla attorno ai 110 milioni. Non ci sono invece dubbi sulle cifre del nuovo contratto: 7 milioni a stagione fino al 2027.

Intanto però l’Al-Hilal continua il suo pressing disperato sull’attaccante nigeriano, arrivando a mettere sul piatto 140 milioni per il Napoli e 60 spalmati su tre anni per Osimhen. Quest’ultimo non sembra però particolarmente attratto dalla prospettiva di giocare in Arabia Saudita, almeno non in questo momento della sua carriera. Victor ha solo 24 anni ed è reduce da una stagione in cui è stato il capocannoniere della Serie A: lo attende un’altra annata da protagonista a Napoli e poi eventualmente il passaggio in uno dei club più forti e ricchi del mondo.

Intanto su Twitter il giornalista nigeriano Oma Akatugba, amico di Osimhen, ha svelato un retroscena che ha messo un po’ di ansia ai tifosi napoletani: “La vita è divertente. Ricordo di aver preso in giro Victor sull’Arabia Saudita una notte a sua casa, a Napoli. Ero appena tornato dall’Arabia Saudita e sono andato a Napoli da lui. Mi ha chiesto ‘Fratello, vai in Arabia, com’è quel posto?’. Ho detto che è un posto carino, con tantissimi soldi. Poi gli ho detto: ti faccio una domanda, se ora ti viene a prendere un club saudita e ti offre 25 milioni all’anno, che fai? Non rivelerò ciò che mi risposto”.