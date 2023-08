Allegri-Vlahovic, alta tensione negli spogliatoi: "Giochi 15 minuti"

04 agosto 2023 a

Un’ottima tournée americana, culminata con il 3-1 al Real, prima di fare ritorno a Torino. La Juve può rilanciarsi dopo un’annata deludente, e l’obiettivo per Massimiliano Allegri resta quello di accedere alla prossima Champions e puntare sicuramente alla lotta per lo Scudetto fin da subito. Non sarà facile ma Allegri di certo non si è nascosto: "Da quando sono qui non ho mai detto che non lotteremo per vincere lo scudetto, anche perché alla Juventus non puoi permetterti di farlo". Il percorso è dunque chiaro: fare bene in campionato e puntare al massimo senza troppe pressioni.

Allegri: “Ho detto a Vlahovic che avrebbe giocato 15’, non era molto convinto ma…”

Nel frattempo però c'è anche il mercato che incombe. E Dusan Vlahovic — autore del 3-1 e dell’esultanza polemica — potrebbe andare via in uno scambio col Chelsea che farebbe arrivare a Torino Romelu Lukaku. Proprio sul serbo "Sono molto contento per lui, prima della partita abbiamo deciso insieme che sarebbe venuto in panchina”. E ancora: “Gli ho detto che avrebbe giocato una quindicina di minuti – ha sottolineato Allegri – Dusan non era molto convinto, invece è stato utile. Vlahovic è entrato bene: a parte il gol ha giocato bene tecnicamente e ha allungato la squadra". Il serbo avrebbe preferito aspettare invece che forzare, forse anche impaurito da una possibile ricaduta che invece non c'è stata. L'ex Fiorentina ha segnato e ha dato un segnale importante ad Allegri e anche alla società.

Allegri: “Weah ha qualità, Alex Sandro e Rabiot vice di Danilo capitano”

Sulla stagione in arrivo, Allegri prosegue: “Giocheremo una partita a settimana e credo che questa squadra abbia bisogno di cinque giorni per poter lavorare, per migliorare soprattutto nell’autostima e nella costruzione del gioco". Weah “ha buone qualità e che sarà molto utile alla squadra nell’arco di tutta la stagione – spiega – Anche McKennie ha fatto una buona partita, sono contento del suo rendimento". Nessuna novità invece sulla questione capitano dopo che Bonucci è stato accantonato dalla società e Danilo è stato promosso ufficialmente come colui che dalla prossima stagione indosserà quella fascia sul braccio: "Alex Sandro e Rabiot saranno i vice – ha spiegato Allegri – Quando non giocherà il primo toccherà al secondo, perché Adrien è giusto che salga nelle gerarchie".